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من يتهم جيني إسبر بالترويج لإعلانات رخيصة؟

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الأربعاء 05-10-2016 14:20

أعربت الفنانة جيني إسبر عن استيائها من يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو إعلان لعلكة تظهر به جيني في بداياتها، وهذا ماجعل جيني ترد على متداولي الفيديو بنشره على صفحتها الشخصية، وقالت: «إنو في كتير صفحات عّم تنزل هالوحة من مرايا، وعم يتمسخر إنو أنا عاملة إعلان بس حابة قول لكل العلاكة:
أولاً هاد مو إعلان هاي لوحة مِن مرايا 2002
ثانياً إلي مو عاجبو شكلي في لايخطبني ولايتزوجني، والبنات إلي عّم يتفلسفو ياريت يوصلوا لربع شكلي، إلي مو سببو لا مكياج ولاتجميل، ال99 بالمية من بنات بلدنا عامل تجميل ومكتر كان كلو صار هيفا وسيرين وجيني و...، وياريت بدل يضيعوا وقتن بتعليك ويفرغوا عقدون بكتابة تعليقات سخيفة متلون يفرغوها بالرياضة أفيدلون.
وهاي الصفحات ياريت يا أدمن شوي ترتقي بمستوى زوارك؛ لأنو الكلام البذيء بس بدل ع قلة التربية والعقد، والجمل إلي شاف حردبتو وقع وانكسرت رقبتو.
وأنا كجيني بفتخر بكل عمل قديم صورتو، وعم صورو، وهاي اللوحة من أول أعمالي بدراما وبأول عّمل إلي، لي كتير بحبو وأبداً مابيقلل مني، وهالحكي بس للتوضيح»

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سيدتي

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