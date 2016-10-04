هذا هو الشرط الذي سينقذ كيفانش تاتليتوغ وتوبا بيوكستون من إيقاف "الجريء والجميلة"

أعاد المسلسل الرومانسي الجديد "الجريء والجميلة" بطله الأول الممثل التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند إلى ستايله ووزنه القديم في مسلسله الرومانسي "العشق الممنوع" مع بيرين سات الأنجح والأشهر في العالم بعد مسلسله الأول "نور" مع سونغول أودين، حيث اكتسب وزناً إضافياً فيه، وعزز من حضوره كشاب عصري أنيق ينتمي للطبقة المتوسطة،ويحلم مثل أبناء جيله.

وهذا اللوك نفسه الذي اكتسب به ملايين القلوب بمسلسليه الأنجح في الرايتنغ "العشق الممنوع" و"نور"،وكلاهما حققا أعلى نسبة مشاهدة في أكثر من 80 دولة في العالم أكثر من مسلسلاته التالية: "ميرنا وخليل" و"عودة مهند" و"ليث ونورا".

ومن الآن يتوقع النقاد والملايين أن يعود كيفانش تاتليتوغ إلى تصدر الرايتنغ مع توبا بويوكستون.

وفي آخر ظهور لكيفانش تاتليتوغ مع زوجته الستايلست ومصممة الأزياء باشاك ديزير أعلن أنه يستعد لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد في 29 سبتمبر (أيلول) الفائت،وقد انطلقت أول مشاهد المسلسل فعلاً صباح هذا اليوم بكامل فريقه بحماس وسعادة كبيرين،واستقبل الجميع أول أيام التصوير بسعادة غير عادية،وتفاؤل كبير وأمل أكبر في أن ينجح ويحبه ملايين المشاهدين الأتراك.

ومتوقع أن تحقق حلقته الأولى نسبة مشاهدة عالية.

ولن تستطيع القناة العارضة له إيقافه حتى لو لم تحقق حلقاته العشر الأولى نسبة مشاهدة عالية حيث احتاطت شركته المنتجة "القمر" عند توقيعها عقد عرضه مع القناة وضع شرط جزائي مالي كبير يمنعها من إيقافه، ويلزمها بعرض 39 حلقة كاملة وعليه سيتمكن النجمان من حماية نفسيهما من سطوة الرايتينغ التي باتت تسبب رعباً حقيقياً للنجوم الأتراك.

وتعد "القمر" ثاني شركة تفعل ذلك بعد شركة "تايمز" منتجة "السلطانة كوسيم" التي أقدمت على توقيع عقد مشابه مع قناة ستار عند منحها حق العرض الأول الحصري لموسمه الأول بطولة بيرين سات،والتي ألزمت القناة بعرض كامل حلقاته رغم تراجعه في الرايتنغ وعجزه عن تصدر المراتب الـ 15 الأولى.

وبعد نجاح هذا النوع من العقد الذي يحمي حقوق شركة الإنتاج وأبطال المسلسل من الإيقاف المفاجىء الظالم نوعاً ما الذي يأتي لصالح القناة فقط الراغبة بعرض مسلسل يجلب لها عائدات إعلانية أكبر فيما لو تصدر الرايتنغ في الخمس مراتب الأولى،قد تزداد عدد الشركات المعتمدة لهكذا عقد في المواسم الدرامية القادمة.

يذكر أن الشركة المنتجة بدأت بتسريب صور من كواليس التصوير حيث ظهر المنزل الذي ستقيم فيه توبا خلال تصوير المسلسل، كما ظهر الطفل الذي سيلعب دور كيفانش في العمل، وهو ما أثار موجة من الفضول لدى منتظري المسلسل لمعرفة المزيد.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي