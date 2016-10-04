فؤاد عبد الواحد يصوّر كليب "يا حب" بتوقيع المخرج بسام الترك

جدة: وحيد جميل

انتهى الفنان فؤاد عبد الواحد من تصوير أغنية "يا حب يا مسكين" بعد أن حققت النجاح والقبول لدى جمهوره، وهي من كلمات الشاعر أحمد علوي وألحان الفنان وليد الشامي، بطريقة الفيديو كليب، وإخراج بسام الترك، وقام بعرضها عبر قناة روتانا في "اليوتيوب"، ومن خلال قنوات "روتانا" الفضائية المختلفة كعرض أول في القنوات.

حملت الأغنية المصورة "يا حب" صورة جميلة، وسيناريو أظهر فؤاد عبد الواحد في عدّة إطلالات مختلفة، تميّز في أدائها تمثيلياً، والتي قال عنها: "أردنا أن تحمل أغنية "يا حب" صورة مفرحة وسعيدة متوافقة مع مضمون الكلمات الجميلة، لنخرج مع الجمهور إلى الطاقة الإيجابة التي تدخلنا جميعاً إلى عالم السعادة، والحمد لله توفقنا في نقل هذه الصورة التي ترجمها إخراجياً الصديق المخرج بسام الترك، وفريق العمل الذي أتوجّه إليهم بكل الشكر والتقدير على المجهود الذي بذلوه أثناء تصوير الأغنية في لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "يا حب" هي الأغنية الثانية التي قام بتصويرها من ألبوم "فؤاد عبدالواحد 2016" بعد أغنية "قلبي الصغير" التي تخطّت حاجز التسعة ملايين مشاهدة من كافة أقطار الوطن العربي.