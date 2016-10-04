عبد المنعم العامري يعود للرومانسية بأغنية وكليب "ما فيها كلام"

جدة: وحيد جميل

عاد الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري إلى طرح الأغنيات الرومانسية من خلال أحدث أغنياته المنفردة التي حملت اسم "ما فيها كلام" والتي صوّرها "فيديو كليب" مع المخرج الإماراتي راكان، في أجواء رومانسية مناسبة مع موسيقى وكلمات الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر العراقي مشرف العتابي، ولحنها ووزعها الملحن الأردني حاتم منصور.

وأكد عبد المنعم أنه سعيد جداً بالأصداء الجميلة التي رافقت طرح الأغنية من قبل الجمهور والموسيقين الذين أثنوا على أدائه وإحساسه في الأغنية، وقال: "أخذت الأغنية جهداً كبيراً في عملية تسجيلها وتنفيذها ثم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج الإماراتي راكان، الذي أثق به وبإمكانياته، وهو تعاوني الثالث معه. وقد قصدت بالإتفاق مع المخرج وإدارة أعمالي بأن يكون ظهوري وحيداً بشكل رومانسي في الكليب، الذي تم تصويره داخل استوديو في دبي.

وكان العامري قد عرض وأطلق الأغنية المصورة لأول مرة، من دولة الكويت، ومن برنامج "الليلة" عبر قناة الكويت الأولى، خلال إستضافته وحواره مع الإعلامية الكويتية إيمان نجم، ليطلقها بعد ذلك حصرياً عبر قناته التلفزيونية في اليوتيوب YouTube/AbdulMenaemAlAmeri التي تضم مجموعة أغنياته المتنوعة بين الأغنيات الخليجية والعربية.