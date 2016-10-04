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10.5 مليون يورو من سويسرا لتحسين عمليات النظافة بـ 4 محافظات‎

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10.5 مليون يورو من سويسرا لتحسين عمليات النظافة بـ 4 محافظات‎ 10.5 مليون يورو من سويسرا لتحسين عمليات النظافة بـ 4 محافظات‎

جانب من التوقيع مع السفارة السويسرية

وقعت وزارة البيئة وسفارة سويسرا على اتفاقية لتفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، و سيتم تنفيذه في أربع محافظات هي، قنا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والغربية، و يبلغ إجمالي عدد سكانهم حوالي 3.5 مليون نسمة.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني والمؤسسي من خلال دعم هيكلة قطاع المخلفات على المستوى القومي والمحافظات، بإعداد التشريعات والسياسات اللازمة، إلى جانب تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة في هذه المحافظات الأربعة، بإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، بتوريد معدات جديدة، وإنشاء محطات وسيطة كذلك إعادة تأهيل، وإنشاء مرافق لمعالجة المخلفات وإعادة تدويرها، أو تحويلها إلى سماد، وأيضًا إنشاء مدافن صحية للتخلص الآمن من المخلفات.

وقال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا فى ، إن استثمار سويسرا في قطاع إدارة المخلفات الصلبة، يؤكد الالتزام السويسري تجاه حماية البيئة، وصحة وسلامة المواطنين المصريين، مضيفًا : “أنا واثق من أن المشاركة في البرنامج من قبل الجهات الفاعلة الحكومية و قطاع الصناعة والقطاع الخاص، من القطاع الرسمي و الغير الرسمي، سيوفر اطر عمل و تنفيذ فعال”.

وتبلغ مدة البرنامج خمس سنوات، و سيساهم فى الحماية المستدامة للمناخ والبيئة و الموارد الطبيعية، فضلًا عن الحد من المخاطر الصحية لسكان مصر.

ويتم البرنامج بتمويل مشترك من الألمانية، عبر بنك التعمير الألماني (KfW)، كمؤسسة التمويل الرئيسية، و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، و الحكومة المصرية.

وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج 66.5 مليون يورو، و المساهمة السويسرية منحة تبلغ 10.5 مليون يورو، مخصصة للاستثمارات والمساعدة الفنية وبناء القدرات.

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