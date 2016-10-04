أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سامح شكري يستقبل المرشح الفرنسي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

Google+ Print
سامح شكري يستقبل المرشح الفرنسي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سامح شكري يستقبل المرشح الفرنسي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

جانب من اللقاء

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، السيد فيليب دوستبلازي المرشح الفرنسي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد دوست بلازي، أعرب عن تطلعه للحصول على دعم لترشحه لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في ضوء ما تحظي به مصر من تأثير وثقل إقليمي ودولي داخل المنظمة، منوهًا إلى أنه يتطلع للمساهمة في إعادة إحياء الدور القيادي للمنظمة في قضايا الصحة العالمية، فى ظل التحديات والمشاکل التي تعرقل توفير الرعاية الصحية المناسبة للمجتمعات لاسيما فى أوقات الأزمات.

وأضاف أبو زيد، أن شكري أكد على أن موقف مصر النهائي من اختيار المرشح سيستند إلى معايير الكفاءة والمهنية، في إطار من الشفافية والحيادية الكاملة، مؤكدًا في هذا السياق على ما يتمتع به المرشح الفرنسي من مؤهلات وإمكانيات عالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»