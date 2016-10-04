سامح شكري يستقبل المرشح الفرنسي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، السيد فيليب دوستبلازي المرشح الفرنسي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد دوست بلازي، أعرب عن تطلعه للحصول على دعم مصر لترشحه لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في ضوء ما تحظي به مصر من تأثير وثقل إقليمي ودولي داخل المنظمة، منوهًا إلى أنه يتطلع للمساهمة في إعادة إحياء الدور القيادي للمنظمة في قضايا الصحة العالمية، فى ظل التحديات والمشاکل التي تعرقل توفير الرعاية الصحية المناسبة للمجتمعات لاسيما فى أوقات الأزمات.

وأضاف أبو زيد، أن شكري أكد على أن موقف مصر النهائي من اختيار المرشح سيستند إلى معايير الكفاءة والمهنية، في إطار من الشفافية والحيادية الكاملة، مؤكدًا في هذا السياق على ما يتمتع به المرشح الفرنسي من مؤهلات وإمكانيات عالية.