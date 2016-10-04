أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حكومة تونس تنوي زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء في 2017

Google+ Print
حكومة تونس تنوي زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء في 2017 حكومة تونس تنوي زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء في 2017

رئيس الوزراء، يوسف الشاهد (أرشيفية)

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي يوم الثلاثاء إن تعتزم زيادة الضرائب ورفع الكهرباء في 2017 ضمن خطط رامية لخفض عجز الميزانية.

وتعهد رئيس الوزراء يوسف الشاهد بتدشين إصلاحات اقتصادية يطالب به المقرضون الدوليون لسد العجز المتنامي في موازنة الدولة.

وبحسب رويترز قال الشاهد إنه يتعين على جميع التونسيين أن يتقاسموا التضحيات لإنقاذ البلاد المتعثر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت الزريبي لإذاعة شمس اف.ام المحلية “الحكومة سترفع في 2017 الضرائب على جولان العربات بنسبة 25 بالمئة لدعم ميزانية الدولة.”

وأضافت “مشروع قانون ميزانية 2017 يتضمن زيادة في الضرائب على القيمة المضافة. وسيتم رفع أسعار الكهرباء أيضا.”

كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال لرويترز الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015 مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.

كانت التوقعات السابقة تشير إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 3.5 بالمئة في نهاية العام الحالي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة