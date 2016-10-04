حكومة تونس تنوي زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء في 2017

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي يوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء في 2017 ضمن خطط رامية لخفض عجز الميزانية.

وتعهد رئيس الوزراء يوسف الشاهد بتدشين إصلاحات اقتصادية يطالب به المقرضون الدوليون لسد العجز المتنامي في موازنة الدولة.

وبحسب رويترز قال الشاهد إنه يتعين على جميع التونسيين أن يتقاسموا التضحيات لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت الزريبي لإذاعة شمس اف.ام المحلية “الحكومة سترفع في 2017 الضرائب على جولان العربات بنسبة 25 بالمئة لدعم ميزانية الدولة.”

وأضافت “مشروع قانون ميزانية 2017 يتضمن زيادة في الضرائب على القيمة المضافة. وسيتم رفع أسعار الكهرباء أيضا.”

كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال لرويترز الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015 مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.

كانت التوقعات السابقة تشير إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 3.5 بالمئة في نهاية العام الحالي