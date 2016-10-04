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الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين سفينة الإغاثة الإماراتية

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الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين سفينة الإغاثة الإماراتية الجامعة العربية تدين استهداف الحوثيين سفينة الإغاثة الإماراتية

مجلس الجامعة العربية _ أرشيفية

أدان مجلس الجامعة العربية بشدة، استهداف الحوثيين سفينة الإغاثة الإماراتية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية أثناء تواجهها إلى مدينة عدن لنقُل المساعدات الطبية والإغاثية لليمنيين ولتقوم بإخلاء الجرحى والمصابين لاستكمال علاجهم خارج اليمن.

ترأس وفد الدولة في الإجتماع المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى مندوبها الدولة الدائم لدى الجامعة العربية.

وأكد المجلس -في بيان أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن استهداف الحوثيين للسفينة الإغاثية الاماراتية برئاسة تونس- أن هذا الهجوم يعد قرصنة وإرهابا وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ومخالفا لكافة القوانين والاعراف الدولية وتهديدا للملاحة الدولية كما أنه يشكل مؤشر خطير لما يمكن أن تتعرض له السفن المدنية والتجارية من تهديدات على يد هذه المليشيات في واحد من أهم الممرات الملاحية الدولية.

وطالب المجلس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك بشكل فاعل من أجل وضع حد لهذا الاٍرهاب الذي يمارسه الحوثيين وداعموهم، مؤكدًا أن توفير الحماية الدولية والأمن للملاحة الدولية يعد أحد المسؤوليات الأصيلة للمنظومة الأممية ويتعين اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمواجهته بحسم، ومحاسبة الأطراف التي تقوم بإمداد الحوثيين بالسلاح وتشجعيهم على مثل هذه الأعمال الإرهابية والقرصنة الدولية.

أ ش أ

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