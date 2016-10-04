فيلم " حائط البطولات " لأول مرة على التليفزيون المصري في ذكرى 6 أكتوبر ...

سمر العشري

بمناسبة احتفالات أكتوبر يعرض التليفزيون المصري بمناسبة أحتفالات أكتوبر ولأول مرة فيلم« حائط البطولات» الذي ظل ممنوعا من العرض لمدة عشرين عاماً، حيث سعي اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الأشهر القليلة الماضية لعرضه، ونجح في محاولاته لإذاعة الفيلم على شاشة التليفزيون .

الفيلم من انتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون قطاع الانتاج، ونفذته شركة «سفنكس فيلم» وبدأ الإنتاج فيه عام 1997، ويتناول فيلم روح البطولة والفداء والتضحية لقوات الدفاع الجوي ودورها في صد الهجمات الجوية لطيران العدو خلال فترة ما بعد نكسة 1967 وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة، كما يجسد العمل بعض الجوانب الإجتماعية للقوات المسلحة ومدى تحملهم من أجل الوطن في ملحمة عسكرية ووطنية أبهرت العالم.

الفيلم من تأليف ابراهيم رشاد وإخراج محمد راضي وبطولة محمود يس- فاروق الفيشاوى- أحمد بدير- خالد النبوى- حنان ترك- مصطفى شعبان- ندي بسيوني- سميرة محسن.

شبكةعيونالإخبارية

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