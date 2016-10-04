أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

فيلم " حائط البطولات " لأول مرة على التليفزيون المصري في ذكرى 6 أكتوبر ...

Google+ Print

بمناسبة احتفالات أكتوبر يعرض التليفزيون المصري بمناسبة أحتفالات أكتوبر ولأول مرة فيلم« حائط البطولات» الذي ظل ممنوعا من العرض لمدة عشرين عاماً، حيث سعي اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال الأشهر القليلة الماضية لعرضه، ونجح في محاولاته لإذاعة الفيلم على شاشة التليفزيون .

الفيلم من انتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون قطاع الانتاج، ونفذته شركة «سفنكس فيلم» وبدأ الإنتاج فيه عام 1997، ويتناول فيلم روح البطولة والفداء والتضحية لقوات الدفاع الجوي ودورها في صد الهجمات الجوية لطيران العدو خلال فترة ما بعد نكسة 1967 وحرب الاستنزاف والاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة، كما يجسد العمل بعض الجوانب الإجتماعية للقوات المسلحة ومدى تحملهم من أجل الوطن في ملحمة عسكرية ووطنية أبهرت العالم.

الفيلم من تأليف ابراهيم رشاد وإخراج محمد راضي وبطولة محمود يس- فاروق الفيشاوى- أحمد بدير- خالد النبوى- حنان ترك- مصطفى شعبان- ندي بسيوني- سميرة محسن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار