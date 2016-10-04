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فيديو..الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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فيديو..الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً فيديو..الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حاراً نسبيا على المناطق الداخلية ومعتدل الحرارة على السواحل وغائما جزئيا الى مغبر آحيانا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب شرقا وقد يتخللها سقوط بعض الأمطار الخفيفة والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح : شمالية غربية / 18 - 34 / 40 كم / ساعة بوجه عام.

البحر .. متوسط .. يضطرب أحيانا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة أقدام يصل إلى ستة أقدام في العمق أحيانا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة وثمانية دقائق وأدنى جزر عند الساعة الثمنة و41 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و41 دقيقة مساء  .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    34      24              75       30 .
> دبي                        33      25              75       35 .
> الشارقة                   33      25              80       30.
> عجمان                    32      26              75       25.
> أم القيوين                32       26             75        20 .
> رأس الخيمة             35       23             70        25 .
> الفجيرة                   33       28             80       30.
> العين                     35       22              80       20 .
> ليوا                       34      20               75       25 .
> الرويس                  32      24               70       30 .
> السلع                    33       23               75       25.
> دلما                      31      27               70       35 .
> طنب الصغرى          30      26               75       35 .
> طنب الكبرى            30     26               75       35 .
> أبوموسى               30      26               75       35.

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