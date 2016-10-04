انتصارات أكتوبر في كرنفال احتفالي على شبكة «النهار»

تستعد شبكة تليفزيون «النهار» لتنظيم كرنفال احتفالي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال عمل محاكاة كاملة لعام 1973 باستوديوهات «النهار» على الهواء مباشرة، يومي 5 و 6 أكتوبر.

ويشارك في الاحتفال جميع نجوم القناة من الإعلاميين وهم «خالد صلاح، وإبراهيم حجازي، ومحمد الدسوقي رشدي، وأسماء مصطفى، ودعاء عامر، ودعاء صلاح، ومنى عبد الوهاب».

وتفتتح «النهار» الكرنفال بمناقشات حول المجتمع المصري في عام 1973 والذي استطاع إنتاج 55 فيلمًا ومئات الأغاني وروايات للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، إضافة إلى إنشاء آلاف المصانع، وأحدث خطوط الموضة، رغم أن الدولة كانت في حالة حرب.

كما تستضيف «النهار one» نخبة من أبطال ونجوم حرب أكتوبر، ومن بينهم المطرب هاني شاكر، والفنانين سمير صبري ومصطفي فهمي.

وسيتم أيضًا فتح مناقشات هامة بين نجوم الإذاعة قديمًا المتمثلين في كامل البيطار والإذاعية القديرة إيناس جوهر، ونجوم الإذاعة الحاليين وهما خالد عليش وسالي عبد السلام.

وستطل الإعلامية نجوى إبراهيم في ستوديوهات “النهار”، حيث سيحاورها مجموعة من الإعلاميين الشباب حول حال الإعلام في توقيت انتصارات أكتوبر، مع مقارنته بوضع الإعلام الحالي، كما ستتحدث «نجوى» عن أدوارها التي لا تنسى في أفلام أكتوبر وأبرزها “الرصاصة لا تزال في جيبي”.

جدير بالذكر أن الحوارات ستمتد من خلال يوم مفتوح علي قنوات النهار يبدأ في السادسة من مساء يوم 5 أكتوبر، وحتى الثانية بعد ظهر يوم 6 أكتوبر، وستشمل ملفات الصحافة، والأدب، والنكتة السياسية في عام 1973.

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