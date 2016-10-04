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غدا.. نجلاء بدر ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC»

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غدا.. نجلاء بدر ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC» غدا.. نجلاء بدر ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على «CBC»

نجلاء بدر

يستضيف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة «CBC» الفنانة نجلاء بدر، غدًا الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

وتتحدث بدر خلال الحوار عن كواليس أعمالها الفنية التي قدمتها سابقًا، وما الجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة، كما تتحدث عن مشوارها الفني وأبرز التحديات التي واجهتها خلالها.

وتتطرق نجلاء بدر خلال حوارها إلى مسلسلها الرمضاني الماضي فوق مستوى الشبهات، كما تتحدث عن دورها الذي قدمته، وأيضًا حديث خاص عن رؤيته لعالم الفن الآن وصناعة السينما، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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