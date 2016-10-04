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محاكمة 227 متهمًا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير..غدًا

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محاكمة 227 متهمًا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير..غدًا محاكمة 227 متهمًا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير..غدًا

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة،  غدًا الأربعاء، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 227 متهمًا  ”مُخلى سبيلهم”، بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعود وقائع القضية، إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين، بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا، ومقتل 6 آخرين، من بينهم “سيد وزة”، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل، والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

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