«القرموطي» يقدم بوكيه ورد لضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر‎

قدم الاعلامى جابر القرموطي تهنئة للقوات المسلحة فى ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، كما أهدى بوكيه ورد على الهواء لكل من ضحى بحياته من أجل الوطن وكل من شارك فى هذه الحرب التى أعادت لنا الكرامة والنصر مرة أخرى.

كما وجه “القرموطي”، الشكر لكل ضباط وجنود وقادة القوات المسلحة فى هذه الذكرة التى نحتفل بها كل عام، ويحتفل بها الشعب المصرى كله.

وقال الجيش المصرى، هو الحصن لهذا الوطن ولا نقبل أن يتحدث عنه أحد، مضيفًا، هناك من يريد زعزعة الاستقرار فى الجيش المصرى باعتباره أهم عمود فى الدولة المصرية وهو ما لن نسمح به كمصريين ولن نقبله .

وطالب “القرموطي” كل من ينتقد الدولة المصرية بالحفاظ على الوطن والجيش ووحدته، وانتقد كما تشاء وادعوا للاصلاح ولكن لا تدعوا للهدم ، وتابع، هذا لا يعني أننا ندعوا للصوت الواحد وانما ندعوا لتعدد الاصوات ولكن بالنقد البناء .