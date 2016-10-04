البرلمان يرفض طلب نوال السعداوى برفع الحصانة عن «حساسين»‎

تلقي النائب سعيد حساسين عضو البرلمان المصري، خطابًا من الأمين العام لمجلس النواب، يؤكد أن المجلس رفض رفع الحصانة عنه في الطلب المقدم من محامي الدكتور نوال السعدوي.

حيث أدعى فى طلبه الذى تقدم به إلى مجلس النواب، بارتكاب جريمة سب و قذف فى حق موكلته ببرنامجه “انفراد” على شاشة قناة العاصمة.

و كان مكتب الأمانة العامة بمجلس النواب، قد عقد اجتماعًا للنظر فى الطلب، و انتهى الاجتماع بحفظ الطلب نظرًا لعدم توافر الاشتراكات اللائحية اللازم توافرها فى تقديم طلب رفع الحصانة.

و يذكر أن الإعلامي سعيد حساسين، قد انتقد فى حلقة سابقة من برنامجه ” انفراد “، تصريحات نوال السعداوى عن فتيات الصعيد، و مطالبتها بالحرية الجنسية للمراة.