أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البرلمان يرفض طلب نوال السعداوى برفع الحصانة عن «حساسين»‎

Google+ Print
البرلمان يرفض طلب نوال السعداوى برفع الحصانة عن «حساسين»‎ البرلمان يرفض طلب نوال السعداوى برفع الحصانة عن «حساسين»‎

نوال السعداوى

تلقي النائب سعيد حساسين عضو البرلمان المصري، خطابًا من الأمين العام لمجلس النواب، يؤكد أن المجلس رفض رفع الحصانة عنه في الطلب المقدم من محامي الدكتور نوال السعدوي.

حيث أدعى فى طلبه الذى تقدم به إلى مجلس النواب، بارتكاب جريمة سب و قذف فى حق موكلته ببرنامجه “انفراد” على شاشة قناة العاصمة.

و كان مكتب الأمانة العامة بمجلس النواب، قد عقد اجتماعًا للنظر فى الطلب، و انتهى الاجتماع بحفظ الطلب نظرًا لعدم توافر الاشتراكات اللائحية اللازم توافرها فى تقديم طلب رفع الحصانة.

و يذكر أن الإعلامي سعيد حساسين، قد انتقد فى حلقة سابقة من برنامجه ” انفراد “، تصريحات نوال السعداوى عن فتيات الصعيد، و مطالبتها بالحرية الجنسية للمراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا