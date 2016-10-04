رئيس وزراء المجر يقترح تعديلا دستوريا لمنع توطين المهاجرين دون موافقة البرلمان

اقترح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان إجراء تعديل دستوري من شأنه منع التوطين الجماعي للمهاجرين بدون موافقة البرلمان.

واوضح فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، إن التعديل سيعكس إرادة 3,3 مليون ناخب، والذين أيدوا في استفتاء أجري خلال عطلة الأسبوع رفض الحكومة لأي محاولات مستقبلية يقوم بها الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين طالبي اللجوء، بحسب ما أوردته شبكة “إيه بي سي نيوز”.

وصرح أوربان “هناك 3,3 مليون مواطن في المجر قرروا أنهم لن يسمحوا لأي طرف آخر باتخاذ القرار بخصوص مسألة التوطين والمهاجرين”.

وأشار إلى أن التركيبة السكانية للبلاد جزء من “هويتها الدستورية”، والتي لا تملك بروكسل الحق في تغييرها، ولم يتبين ما إذا كان النواب المعارضون سيقدمون المساعدة اللازمة لتمرير التعديل، الذي يحتاج إلى أغلبية قدرها الثلثين.

أ ش أ