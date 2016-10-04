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للمرة الثانية : غطاسون يرصدون ظهور الحوت الأحدب " بالغردقة " ...

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للمرة الثانية خلال أسبوع رصد عدد من العاملين بالغوص جنوب البحر الأحمر بمرسى علم، تواجد وظهور الحوت الأحدب أكبر الثدييات البحرية التي تعيش في مياه المحيط الهندي، وذلك بعد رصده الأسبوع الماضي بمنطقة القصير، حيث فوجئ العشرات من السائحين أثناء ممارستهم الغوص بأحد الكائنات البحرية العملاقة تظهر بالقرب منهم  وتتسبب في ظهور أمواج مرتفعة بالمنطقة.

وعبر عدد من السائحين عن سعادتهم بمشاهدة هذا الحدث النادر لأكبر الثدييات البحرية، ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب، الباحث في علوم البحار بقطاع محميات البحر الأحمر، أن ظهور الحوت الأحدب يعد المرة الأولى في مياه الغردقة، مشيرا إلى نجاح جهود وزارة البيئة في إحداث التوازن والتنمية المستدامة والحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأضاف غلاب أن «الحوت الأحدب يصل طوله لأكثر من 11 مترا ووزنه يتراوح ما بين 30 و35 طنا، ويعيش على القشريات والهوام البحرية والأسماك الصغيرة».

وكشف غلاب أن الحوت الأحدب يعيش في المحيط الهندي ويدخل مياه البحر الأحمر من الجنوب للهجرة، مضيفا أن  هذه هي المرة الرابعة بعد شرم الشيخ ودهب والقصير والغردقة عام 2011، التي يتم فيها رصد الحوت الأحدب في مياه البحر الأحمر، وتم إعداد فريق متابعة من باحثي محميات البحر الأحمر لمتابعة تحركات الحوت، وأماكن تواجده خوفا من تعرضه للصيد الجائر.

ويعد الحوت الأحدب من فصيلة الحيتان النادرة في العالم، ويتميز بأن ليس لديه أسنان نهائيا ولا يهاجم البشر، لكن توجد شعيرات صغيرة جدا في فمه يستطيع التغذى من خلالها.

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رئيس قسم الأخبار

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