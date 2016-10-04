أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها موافقة مجلس النواب بشكل نهائى على قانون الخدمة المدنية، بـ401 صوت مقابل رفض 26 صوتاً، فى مستهل انطلاق دور الانعقاد الثانى للمجلس.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

ونشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، النص النهائى لقانون الخدمة المدنية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى، فى مستهل دور الانعقاد الثانى، وذلك بإجمالى 401 صوت، مقابل رفض 26 صوتاً، وامتناع 6 عن التصويت.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً صباح اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكافة أعضاء المجلس، وتفاصيل توجه الرئيس بالتحية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى جهودها فى مواجهة الإرهاب.

ومن بين متابعاته الإخبارية، نقل "اليوم السابع" تفاصيل قرار المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عددا من المختصين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين، وبالإدارة العامة للتبادل الإخبارى ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة للمحاكمة التأديبية مطالباً بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم من تهم تتعلق بإذاعة حوار خاطئ للرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وواصل "اليوم السابع"، متابعته لردود الأفعال والاستجابات المتتالية لمبادرة "الشعب يأمر"، لتخفيض الأسعار بنسبة 20% لمدة 3 أشهر، وترحيب غرف اتحاد الصناعات، والسلاسل التجارية ورجال الأعمال بتلك الخطوة لتخفيف المعاناة عن الشعب، والحد من موجة الغلاء.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل إعلان وزارة النقل الاتفاق مع المسئولين فى الحكومة السودانية على طرح مزايدة عامة لتسيير خطوط أتوبيسات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، وأسوان والخرطوم.

وبالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، انفرد "اليوم السابع" بحواراً مطولاً مع زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب محمد السويدى، والذى تحدث خلاله عن العديد من الملفات والقضايا العالقة، مستعرضاً خطة ائتلاف دعم مصر ومشاريع القوانين التى يسعى لطرحها خلال الدور الثانى للانعقاد، وغير ذلك من الموضوعات.

وتحت عنوان "الداخلية تثأر.. مقتل قائد الجناح العسكرى بالإخوان"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" تفاصيل مقتل قائد الجناح العسكرى بجماعة الإخوان، محمد كمال، فى تبادل لإطلاق النار بعد محاولة ضبطه، وذلك بعدما ثبت تورطه فى اغتيال النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات.

وبعد أيام من إتمام التصالح بين رجل الأعمال حسين سالم، والحكومة المصرية، رصد "اليوم السابع" تأكيدات المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، على عدم إدلائه بأى تصريحات تتحدث عن وقف التصالح مع سالم، مؤكداً أن ما نشر فى هذا الشأن بأحد الصحف، لا أساس له من الصحة.

ومن أخبار الرياضة ، واصل "اليوم السابع" تغطيته لمعسكر المنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، فى استاد برج العرب، استعداداً لأولى جولات تصفيات كأس العالم 2018، والتى تبدأ بمباراة الكونغو، والتى استقر المدير الفنى على الدفع خلالها بأحمد الشناوى فى حراسة المرمى على حساب الحضرى وإكرامى، والتفكير فى استبعاد لطفى، فضلاً عن الاعتماد على الثنائى محمد صلاح فى الجبهة اليمنى ومحمود تريزيجيه فى الجبهة اليسرى، ومنحهما تعليمات دفاعية بمساندة وسط الفريق.

وتحت عنوان "دعم مصر ينتفض ضد عجينة"، تقرأ على موقع "برلمانى" تفاصيل المذكرة التى أعدها الائتلاف لتقديمها إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، للمطالبة بتحويل إلهامى عجينة إلى لجنة القيم، الأمر الذى قبله رئيس المجلس.

وقبل ساعات من إقراره بالبرلمان فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى للبرلمان، استعرض "برلمانى" موقف عدد من الأحزاب البرلمانية من قانون الهجرة الغير شرعية، حيث أجمع غالبيتها على تأييد مشروع القانون، مؤكدين التصويت لصالحه.

ويستعرض "برلمانى" فى تقرير شامل، أهم وأبرز القوانين الاقتصادية المقرر مناقشتها فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، ومن بينها ضريبة المشروعات الصغيرة، وقانون الاستثمار، وقانون الافلاس وغيرها.

وتابع "فوتو7" على مدار الساعات الماضية، كواليس انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى الجلسة التى شهدت حتى الآن الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى.

وتابع "فوتو7" فى تقرير مصور كواليس افتتاح البرتغالى، مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، أكاديميته بمركز شباب الجزيرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .

وتابع "فوتو7"، كواليس انقاذ خفر السواحل الإيطالي، اليوم الإثنين، 6055 شخصًا، فى يوم واحد، من البحر المتوسط قادمين من ليبيا، فى 39 عملية إنقاذ على مسافة 30 ميلاً من العاصمة طرابلس.

فيما نقل فيديو7 قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم بعد تصريحاته عن كشوف العذرية، وتقدم عدد من النواب والهيئات البرلمانية بطلبات موقعة لإحالته للجنة القيم.

ونقل "فيديو7" عن الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، أغنية "بحبك يامصر" للفنان وائل جسار، والتى يقول فيها "بحبك يامصر وخيرك عليا" و"يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم".

وتابع "فيديو7" تفاصيل احتجاجات خريجو المعاهد الفنية للتمريض أمام وزارة التعليم العالى، للمطالبة بإعادة التوزيع الجغرافى .