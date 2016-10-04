3 جوائز لـ«نوارة» و«حار جاف صيفًا» في مهرجان «مالمو» بالسويد

فازت الفنانة منة شلبي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «نوارة»، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو، وفاز فيلم «حار جاف صيفًا» بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، وذلك في مهرجان «مالمو» للسينما العربية في دورته السادسة بالسويد.

فيلم «نوارة» من تأليف وإخراج هالة خليل، وبطولة منة شلبي، ومحمود حميدة، وأحمد راتب، وأمير صلاح الدين، وشيرين رضا، ورحمة حسن، ورجاء حسين.

وفيلم «حار جاف صيفًا» من بطولة ناهد السباعي، محمد فريد، دنيا ماهر ومحمد عبد العظيم، وتأليف وإخراج شريف البنداري، والفيلمين من إنتاج شركة «ريد ستارز».