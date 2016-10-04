تخصيص 6 أفدنة لإقامة محطة معالجة صرف لخدمة قريتين ببني سويف ‎

وجًه المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، بإعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدارة الأزمات والتأكد من جاهزية كافة المديريات الخدمية لمواجهة، والتعامل مع أية أزمة خاصة في القطاعات الحيوية من الصحة، التموين، الكهرباء، مياه الشرب، مطالبًا بعمل تقارير من الناحية العملية تتضمن تحديد الآليات، والخطوات العملية لإدارة، والتعامل مع أية مشكلات يمكن أن تواجهها المحافظة في كل القطاعات والمجالات، وتحديد الإمكانيات والكوادر المتاحة ومتطلبات دعمها وتدريبها، بهدف سرعة وحسن إدارة التعامل مع المواقف الطارئة.

وجاء ذلك خلال ترأسه لاجماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويفـ، اللواء حسام الدين رفعت السكرتيرالعام، والمحاسب هناءعبد العزيز السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، فضلًا عن التنفيذيين من رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية، لاستعراض الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، في قطاعات الرصف، والكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن، والمرور، والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وذلك في الفترة من 1/7/2016 حتى 29/9/2016م.

و وافق المجلس على تخصيص 300 م أملاك دولة، بناحية الحيبة مركز الفشن، لإقامة وحدة مطافى بجوار نقطة شرطة قرية الحيبة، أقصى جنوب المحافظة، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد “أمين شرطة”، أحمد محمد عبدالله المصري، على المدرسة الإعدادية بنين بمسقط رأس الشهيد بقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف تقديرًا، وامتنانًا لشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وما قدموه من بطولات وتضحيات للدفاع عن أرض الوطن.

وتفعيلًا للمشاركة المجتعية، وافق المجلس على العرض الذي تقدم به أحد مواطني مركز ببا، والذي يتضمن قيامه “بإصلاح وتأهيل إحدى المدارس المتوقفة في مركز ببا “،على نفقته الخاصة، تمهيدًا لنقل محكمة ببا الابتدائية إليها لحين الانتهاء من إعادة بناء مبنى المحكمة، بحيث تتم أعمال الإصلاح والتجديد تحت إشراف الأبنية التعليمية، ومتابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

كما وافق المجلس بصفة مبدئية، على تخصيص مساحة 6 أفدنة أملاك دولة بمركز إهناسيا، لإقامة محطة معالجة صرف صحي عليها، تخدم قرى ” ميانة، براوة، منشأة الحاج”، وذلك بعد إقرار الهيئة القومية لمياه الشرب بصلاحية المساحة المذكورة من الناحية الفنية لاقامة المحطة، على أن تستكمل باقي الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة.