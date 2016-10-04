الرئيس السوداني : يتعهد بإنهاء الحرب العام المقبل ...

سمر العشري

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية، بحزمة من الوعود على المستويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وتعهد البشير، الاثنين، بإنهاء الحرب في العام المقبل، قائلا "نتطلع صادقين أن تضع الحرب أوزارها ويعم السلام أرجاء السودان، وإرساء تجربة جديدة في الحكم قوامها الشورى والديمقراطية وحرية الرأي المسؤول".

وأشار البشير إلى استمرار العمل في الإصلاح التشريعي خلال العام المقبل، لتحقيق العدالة وتبسيط إجراءاتها وتيسير الوصول إليها.

كما أكد البشير على أن أبواب الحوار مفتوحة لكل من يرغب في المشاركة قائلا "نرحب بكل من يسعى معنا لتحقيق الأمن والاستقرار للسودان، ونرحب بانضمامهم للوثيقة الوطنية، ومشاركتهم في الحوار حول الدستور وإصلاح الدولة والحياة السياسية، لنؤسس بناء الدولة السودانية على اتفاق أهل السودان في حوارهم السياسي والمجتمعي".

وأضاف "لقد ثبت جليا أن عملية الإصلاح قد أحدثت تغييرا ملحوظا في منهج إدارة الدولة وتطوير أداء مؤسساتها".

شبكةعيونالإخبارية

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