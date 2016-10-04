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نظر تجديد حبس 6 أشخاص بالنقل العام بتهمة التحريض على الشغب..غدًا

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نظر تجديد حبس 6 أشخاص بالنقل العام بتهمة التحريض على الشغب..غدًا نظر تجديد حبس 6 أشخاص بالنقل العام بتهمة التحريض على الشغب..غدًا

أرشيفية

تنظر  نيابة أمن الدولة العليا، غدًا الأربعاء، تجديد حبس 6 أشخاص من القيادات العمالية بالنقل العام، تم القبض عليهم الأسبوع الماضى، بتهمة محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة، وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر، وإحداث نوع من الارتباك فى أحد الهيئات الحكومية، بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة، والانضمام لجماعة الاخوان الارهابية.

وكانت أجهزة الدولة قد تمكنت من رصد قيام عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بمحاولات إحداث نوع من الارتباك بالدولة مع دخول العام الداراسي الجديد، من خلال بث الفتنة والشائعات لتحريض العمال على التظاهر وإحداث حالة من الارتباك داخل قطاع هيئة النقل العام، وتمكنت قوات الأمن من إفساد المخطط التخريبي لأعضاء الجماعة الإرهابي .

وتم تحرير محضر رقم 745 لسنة 2016، حصر أمن دولة، وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

 

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