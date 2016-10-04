برلمان العراق يطالب الحكومة بالاحتجاج على تواجد قوات تركيا بالموصل

وافق مجلس النواب العراقي خلال جلسة اعتيادية عقدها اليوم “الثلاثاء” برئاسة سليم الجبوري على قرار إدانة وجود القوات العسكرية التركية على الأراضي العراقية، وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول معركة تحرير الموصل، مؤكدا رفضه لقرار البرلمان التركي تمديد بقاء القوات التركية على أرض العراق.

وطالب قرار البرلمان الحكومة العراقية باستدعاء السفير التركي ببغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تواجد القوات التركية شمالي الموصل دون موافقة حكومة بغداد، داعيا الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق.

ووصف القرار القوات التركية في العراق بأنها “محتلة ومعادية”، مطالبا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراجها من الأراضي العراقية، فضلا عن تحريك دعوى قضائية لمحاسبة من يطالب بتواجد هذه القوات بالعراق.

وأكد القرار رفض مجلس النواب العراقي لما جاء في تصريحات الرئيس التركي واعتبرها طائفية وتثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي.

كان الجبوري قد أرجأ جلسة مجلس النواب نصف ساعة لاستكمال صياغة نهائية للقرار من قبل اللجنة المختصة حول رفض التواجد التركي في العراق قبل التصويت عليه.

يذكر أن “جبهة الإصلاح” المعارضة دعت في بيان تلاه النائب أحمد الجبوري بحضور نواب الجبهة، إلى رفض قرار البرلمان التركي الذي يشرعن تواجد قوات محتلة داخل العراق، وطالب الحكومة ومجلس النواب إلى سحب السفير العراقي من أنقرة وطرد سفير تركيا من بغداد وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية.

وكانت الحكومة العراقية قد طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب بعشيقة بالموصل شمال غربي العراق – يوم الخميس 3 ديسمبر – دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية في بغداد، وقدمت حكومة بغداد شكوي لمجلس الأمن وعقد اجتماع لجامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية أدان توغل القوات التركية وأكد دعمه للعراق في مساعيه الداعية لانسحابها بشكل كامل.

أ ش أ