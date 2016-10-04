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السودان يدين قانون «جاستا» الأمريكي

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السودان يدين قانون «جاستا» الأمريكي السودان يدين قانون «جاستا» الأمريكي

الرئيس السوداني عمر حسن البشير – أرشيفية

شجب السودان، اليوم الثلاثاء، القانون الأمريكي “جاستا”  وزالذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة حكومات عن الأضرار، قائلًا إنه يقوض سيادة الدول وقد يؤدى إلى تشريعات مضادة.

وصوت مجلسا الشيوخ والنواب فى الولايات المتحدة بأغلبية كبيرة يوم الأربعاء بالموافقة على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذى يعرف اختصارا باسم جاستا ويمنح استثناء لمبدأ الحصانة السيادية فى قضايا الإرهاب على الأراضى الأمريكية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة السودانية إن القانون ينتهك بوضوح سيادة وحصانة الدول وقد يدفع بالعالم إلى فوضى تشريعية.

وأضاف أن السودان لا يستبعد أن تضع عدة دول أخرى مسودات قوانين لرفع الحصانة السيادية عن دول لديها قوانين لا تحترم الحصانة السيادية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.

وسيسمح التشريع لأسر قتلى الهجمات بالسعى للحصول على تعويضات من . وكان 15 من بين 19 شخصا خطفوا الطائرات فى ذلك اليوم سعوديين. وتنفى الرياض شكوكًا قديمة بأنها قدمت الدعم للمهاجمين.

وقالت السعودية أمس الاثنين إن القانون يمثل تهديدًا للعلاقات الدولية.

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