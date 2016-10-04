آداب بني سويف تنظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر ‎

نظمت كلية الآداب جامعة بني سويف ندوة بعنوان «العبور والتحدي.. مستقبل وطن»، خلال احتفالية كبرى بمناسبة مرور 43 عامًا على نصر أكتوبر العظيم، وذلك تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية، وبحضور اللواء محمد ربيع مهندس صواريخ حرب أكتوبر، والرائد سمير نوح مجموعة 49 قتال، والعميد سامي الخولي من أبطال حرب أكتوبر.

وأشار رئيس الجامعة إلي أهمية تنظيم الجامعة لهذه الاحتفالية العظيمة والتي من شأنها أن تسهم في توعية الطلاب بهذا النصر المجيد، والذي يعد معجزة أبهرت العالم كله، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الندوات لتساهم في خلق حس وطني، وإعلاء روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتعريفهم بالبطولات.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في غرس روح الوطنية وتنمية روح الانتماء لدى الشباب، مما يكون له بالغ الآثر في بناء مصر الجديدة.

من جانبه قال اللواء محمد ربيع إن المصريين حققوا ما يشبه المعجزة بتطوير الصواريخ التي كانت مستخدمة في الحرب العالمية وحققت بها نتائج مبهرة، مشيرًا إلى مجموعة كبيرة من العناصر التي جعلت مصر تنتصر فى حرب أكتوبر منها الوحدة العربية والتضامن العربي بين الدول العربية، بالإضافة إلى التخطيط وحرب المعرفة والتكنولوجيا.

وأعرب الرائد سمير نوح عن فخره لانتمائه لمجموعة 49 قتال التي كان لها دورًا كبيرًا أثناء معارك وحروب الاستنزاف التي شكلت ضلعًا وركيزة من أهم ركائز انتصارنا في الحرب على الصهاينة، حيث نفذت أكثر من 92 عملية ضد العدو الإسرائيلي بداية من حرب الاستنزاف وحتى انتهاء حرب 1973.

ووجه العميد سامي الخولي التحية لكل من شاركوا في حرب أكتوبر قائلًا «هم من قدموا حياتهم فداء للوطن ، وصنعوا لمصر فجرًا جديدًا وتحية للشعب المصري العظيم ،الذي ساهم بالجهد والعمل والكفاح في مساندة جيشه وتحية لكل من ساهم في معركة العبور بالتخطيط والفكر والقرار.. وتحية لجنودنا البواسل الذين صنعوا بالنصر العظيم فجرا جديدًا لمصر».

وقال الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب إن الاحتفالات تضمنت عرض فيلم تسجيلي للمجموعة (418 دفاع جوي) والانجازات العسكرية وبعض الفقرات الفنية والأدبية والأغاني الوطنية بهدف رفع وعي شباب الجامعة بإنجازات القوات المسلحة.