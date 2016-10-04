أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير مرور الأقصر يعلن تركيب 100 علامة إرشادية بالطريق الصحراوى

Google+ Print
بالصور.. مدير مرور الأقصر يعلن تركيب 100 علامة إرشادية بالطريق الصحراوى بالصور.. مدير مرور الأقصر يعلن تركيب 100 علامة إرشادية بالطريق الصحراوى

>الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مدير إدارة المرور بالأقصر العميد محمد صلاح، أنه تم الانتهاء من تركيب 100 علامة إرشادية مرورية فى الطريق الصحراوى الغربى لتأمين حركة المرور على الطريق ومواجهة الحوادث المتكررة.

 

وأوضح العميد محمد صلاح، أن تركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية المرورية فى الطريق الصحراوى الغربى، جاء كاستجابة سريعة من وزير النقل الدكتور جلال سعيد، لطلب محافظ الأقصر محمد بدر، مشيرا إلى أن وزير النقل قام بتكليف رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء عادل ترك، ووكيل وزارة المنطقة اللواء محسن الزهار بالإشراف على التنفيذ الفورى لتركيب العلامات بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر.

 

وأشار مدير مرور الأقصر، إلى أن تركيب العلامات الإرشادية المرورية الجديدة تم تركيبها فى نقطة سوداء تتكرر فيها الحوادث وهى منطقة المثلث بالطريق الصحراوى الغربى عند التقاء طريق أسوان مع مدخل الأقصر وطريق الوادى الجديد.

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365