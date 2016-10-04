بالصور.. مدير مرور الأقصر يعلن تركيب 100 علامة إرشادية بالطريق الصحراوى

أعلن مدير إدارة المرور بالأقصر العميد محمد صلاح، أنه تم الانتهاء من تركيب 100 علامة إرشادية مرورية فى الطريق الصحراوى الغربى لتأمين حركة المرور على الطريق ومواجهة الحوادث المتكررة.

وأوضح العميد محمد صلاح، أن تركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية المرورية فى الطريق الصحراوى الغربى، جاء كاستجابة سريعة من وزير النقل الدكتور جلال سعيد، لطلب محافظ الأقصر محمد بدر، مشيرا إلى أن وزير النقل قام بتكليف رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء عادل ترك، ووكيل وزارة المنطقة اللواء محسن الزهار بالإشراف على التنفيذ الفورى لتركيب العلامات بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر.

وأشار مدير مرور الأقصر، إلى أن تركيب العلامات الإرشادية المرورية الجديدة تم تركيبها فى نقطة سوداء تتكرر فيها الحوادث وهى منطقة المثلث بالطريق الصحراوى الغربى عند التقاء طريق أسوان مع مدخل الأقصر وطريق الوادى الجديد.