ننشر صور الدعاية المقرر نشرها بالأقصر لاستقبال مؤتمر السياحة العالمى

ينشر "اليوم السابع"، أول صور مقرر توزيعها ونشرها بكافة شوارع وميادين محافظة الأقصر، خلال الأيام المقبلة وذلك لاستقبال الضيوف المشاركين في مؤتمر سياحة المدن المقرر انعقاده داخل مدينة الأقصر نهاية الشهر الجارى بحضور أكثر من 50 وزير سياحة وسفير وقيادات السياحة من مختلف دول العالم، وذلك عقب اختيار الأقصر عاصمة السياحة العالمية.

وتعكف شركة "برزنتيشن الأقصر" على إعداد أكبر وأضخم حملة إعلانية وتركيب لافتات للدعاية بمختلف الأشكال والأحجام في كافة أنحاء المحافظة، حيث صرح محمد أبو القاسم هاشم، مدير منطقة الصعيد بشركة برزنتيشن للدعاية والإعلان، ومدير فرع الأقصر صاحب الامتياز الإعلانى، أنه عرض خطة الدعاية والإعلان وتوزيع اللافتات الدعائية مختلفة الأحجام والأشكال بكافة أرجاء مدينة الأقصر ومحيط مطار الأقصر الدولى، بصور من الشوارع واللافتات التى مقرر أن يتم تركيبها، بالإضافة إلى اللافتات السياحية الموجودة بشوارع وسط الأقصر، على يحيى راشد وزير السياحة، ومحمد بدر محافظ الأقصر، فوافقوا على انطلاق الحملة.

كما تستعد الأقصر لإضاءة كوبرى البغدادى بطول عرض نهر النيل بالإضاءة الليزر ذات الألوان المتعددة، حيث تم تنفيذ إضاءات ديكورية بنسبة 60 % أسفل الكوبرى بكشافات حديثة، وأيضا تجهيز 45 % من تجميل مداخل مدينة القرنة وتوحيد واجهة المنازل باللون الأصفر، وأيضا استمرار التجميل بطريق المطار.