مجموعة «باركليز» تعلن بيع وحدتها في مصر إلى «التجاري وفا بنك» المغربي

وافق بنك «باركليز» اليوم الثلاثاء، على بيع وحدته المصرفية للتجزئة وتمويل الشركات والمشروعات في مصر «بنك باركليز- مصر» لـ«التجاري وفا بنك» المغربي.

وقال البنك في بيان له اليوم إنه يعمل ببنك باركليز مصر ما يزيد عن 1500 موظف كما لديه 56 فرعًا، لافتًا إلى أن عملية إتمام البيع تخضع إلى موافقة الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تنفيذ الشروط المتعلقة بالصفقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من البيع بنهاية عام 2016.

وقال «جيس ستالي» الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية “يسرني الإعلان عن تخفيض آخر لحجم أصولنا المدرجة تحت قطاع الأعمال غير الاستراتيجية، ويأتي هذا البيان اليوم ليبرهن على تركيزنا المستمر من أجل تحسين العائد المالي للمجموعة وعن قدرتنا على تنفيذ وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بشكل سريع”.

أضاف ستالي “وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر زملائي في بنك باركليز مصر حيث كان لعملهم الدؤوب وإحترافيتهم وعلاقاتهم الوطيدة بالعملاء الفضل فى جعل نشاط البنك في مصر جذابًا للمشتري”.

ومن جانبها، أعلنت هلا صقر العضو المنتدب لبنك باركليز- مصر أنه “عقب الوصول إلى هذه المرحلة الهامة، سينصب تركيز إدارة بنك باركليز- مصر على التأكد من إتمام عملية انتقال جميع أعمال وأنشطة البنك بشكل سهل واحترافي إلى التجاري وفا بنك”.

وأضافت “أن الرغبة القوية في الاستحواذ على بنك باركليز مصر تعتبر شهادة ودليل على جودة أعمال البنك وأنشطته المتنوعة والكفاءات المصرفية العاملة به، وسنظل ملتزمون بخدمة عملائنا من الأفراد والشركات، كما سيسعى فريق العمل ببنك باركليز- مصر جاهدًا لإتمام عمليات تحويل النظم التشغيلية ما بعد الاستحواذ بشكل إيجابي وفعال”