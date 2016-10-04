السيسي لوفد الكنيسة الإنجليكية الإنجليزية: لاوجود للتمييز الديني في مصر

نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود تمييز في مصر على أساس الدين، مشددًا على أن جميع المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم واجبات إزاء الوطن، موضحًا أن مصر الجديدة تحرص على تقديم خطاب للإنسانية، يعبر عن قيمة المشاركة والعدالة والتعاون والتسامح، وهي القيم التي حث عليها الدين الإسلامي وأوصى بها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الكنيسة الإنجليكية الإنجليزية، ضم عددًا من الأساقفة والمطارنة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم عضوان فى البرلمان البريطاني، خلال زيارتهم للقاهرة لحضور اجتماع إقليمي للكنيسة الانجليكية، وحضر اللقاء سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.

و تناول الرئيس الجهود التي تقوم بها الدولة في إطار تصويب الخطاب الديني، وتنقيته من الأفكار المغلوطة، التي تحث على العنف والتطرف والكراهية، مشيرًا إلى أن تصويب الخطاب الديني سيستغرق وقتًا طويلًا حتى يتبلور في صورة ثقافة وممارسات.