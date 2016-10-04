ألمانيا: على بريطانيا ألا تتوقع مفاوضات تمهيدية بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي

قال ينس شبان نائب وزير المالية الألماني يوم الثلاثاء إن بريطانيا يجب ألا تتوقع إجراء أي “مفاوضات تمهيدية” مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروجها منه مضيفا أن لندن يجب أن تبقي حدودها مفتوحة إذا ما أرادت الاحتفاظ بقدرتها على دخول السوق الأوروبية الموحدة.

ورحب شبان -وهو عضو بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل – بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد بأنها ستفعّل في نهاية مارس آذار عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال شبان لرويترز في مقابلة يوم الثلاثاء “أولا من الجيد أن يكون لدينا جدول زمني حتى يعرف الجميع كيف ستسير الأمور. الجميع يعرف أن هذه ستكون المفاوضات الأساسية.”

وهون من شأن احتمال أن تحرز بريطانيا تقدما بشأن الخطوط العريضة لأي اتفاق في أي مفاوضات قبل تفعيل عملية الخروج الرسمية بموجب البند 50 من معاهدة لشبونة التي أسست الاتحاد الأوروبي.

وقال شبان “من الجيد.. عندما ينتابنا أي شك.. أن نتحدث عن جداول زمنية وعمليات. لكن بكل صدق لا يمكنني تصور حدوث أي مفاوضات تمهيدية بشأن أمور جوهرية.”

وفي خطاب أمام حزب المحافظين يوم الأحد قالت ماي إن من الخطأ النظر إلى مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي من زاوية مقايضة بين احتفاظ بريطانيا بالوصول إلى السوق الداخلية للاتحاد وقدرتها على السيطرة على الهجرة إليها من داخل الاتحاد.

لكن شبان اعتبر أن المسألتين لا تنفصمان.

وقال “من يريد أن يدخل إلى السوق الداخلية ويكون جزءا منها يجب أن يقبل بحرية حركة العمال. الأمران مرتبطان ببعضهما بشكل تام ولهذا فإن الحلول الوسط تبدو صعبة.”