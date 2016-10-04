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مفوضي الدولة : تؤيد منع بث جلسات " النواب " على الهواء ...

  • مصر
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نص تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري ، الذي أوصي برفض الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وقف إذاعة وبث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة.

وقالت الهيئة في تقريرها الصادر برئاسة المستشار دكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع أجاز انعقاد جلسات مجلس النواب في سرية بناء على طلب من بعض الجهات، التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس، إضافة إلى أنه يجوز الإعلان عما تم في تلك الجلسات من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لاحقا.

 

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رئيس قسم الأخبار