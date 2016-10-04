بالصور.. مباحث تموين الإسماعيلية تواصل حملاتها لضبط ومراقبة الأسواق

واصلت مباحث التموين بالإسماعيلية حملاتها لضبط الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط ٢٧٥ كيلو دواجن مذبوحه فاسدة وتضبط اثنين أمناء عهدة لتلاعبهم فى فواتير السلع التموينية كما تمكنوا من ضبط نص طن حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام مباحث تموين الإسماعيلية بتنظيم حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسعار فى الإسماعيلية برئاسة العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والمقدم عادل الجزار وكيل المباحث، حيث وردت معلومات مفادها بقيام أحد الأشخاص بإدارة مجزر دواجن وغرف ثلاجة بدون ترخيص فى أرض الجمعيات ثالث الإسماعيلية وعليه بإجراء التحريات حول صحة تلك المعلومات أكدت صحتها وتجهيز مامؤريه لاستهداف، ذلك المجزر وتم ضبط الشخص القائم على إدارته والذى يدعى "مصطفى. م. ع" ٢٦ سنة مدير مسئول عن المجزر، حيث تم ضبط ٢٧٥ كيلو دواجن مذبوحة وبالكشف عليها بمعرفه الطبيب البيطرى أفاد بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحه بدون أشراف بيطرى كونها مذبوحة فى مجزر غير مرخص.

ووردت معلومات مفادها قيام مسئولى عهدة الشركة العامة لتجارة الجملة بالتلاعب فى الفواتير الخاصة بتوزيع السلع التموينية على التجار التموين والحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق بإصدار فواتير غير صحيحة للتجار بإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة ـ تم تشكيل لجنة لفحص عهدة المتحرى عنه بمعرفة مفتشى مديرية التموين ومسئولى الشركة وبفحص تسويات فواتير شهر 8/2016 تبين قيام كل من " فوزى .ح. ا" 47 سنة أمين عهدة بالشركة مقيم المسخوطة ـــ دائرة مركز أبوصوير و" مجدى. ا. ر" 42 سنة أمين عهدة بالشركة مقيم حى السلام ـــ دائرة قسم ثان بالتلاعب فى الفواتير الخاصة بتوزيع السلع التموينية على التجار التموين والحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق بإصدار فواتير غير صحيحة للتجار والتلاعب بدفاتر العهدة والحصول على مبالغ مالية بإجمالى ( 29702 جنيه) بمواجهتهما اعترف بارتكابهما الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط " حازم. م .ع " 37 سنة صاحب مصنع لإنتاج الحلويات الكائن المنطقة الصناعية ــ دائرة مركز الإسماعيلية ومقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان وذلك لقيامه بإنتاج كمية من الحلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمى وزنت حوالى ( نصف طن).

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.