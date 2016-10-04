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المشدد 15 سنة لمسئولة خدمة العملاء ببنك التنمية بتهمة التلاعب فى الدفاتر

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المشدد 15 سنة لمسئولة خدمة العملاء ببنك التنمية بتهمة التلاعب فى الدفاتر المشدد 15 سنة لمسئولة خدمة العملاء ببنك التنمية بتهمة التلاعب فى الدفاتر

>كتب محمد إبراهيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "أ . ل" أخصائية خدمة العملاء ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالجيزة، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية قدرها 4,8 مليون جنيه، ورد مبلغ مساو لذات المبلغ المستولى عليه، والعزل من الوظيفه عقب تلاعبها فى دفاتر العملاء، واستيلائها على الأموال.

 

تعود أحداث القضية إلى معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية، تفيد قيام المتهمة بالتلاعب فى البيانات الأساسية لدفتر توفير أحد العملاء بالبنك، ما ترتب عليه استيلائها على مبالغ مالية دون وجه حق، وتم ضبط المتهمة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على نيابة الأموال العامة لجنوب الجيزة.


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