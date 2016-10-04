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«مذيعة النهار» ترتدي تي شيرت بصورة «سونج» وتتمنى له الشفاء العاجل

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«مذيعة النهار» ترتدي تي شيرت بصورة «سونج» وتتمنى له الشفاء العاجل «مذيعة النهار» ترتدي تي شيرت بصورة «سونج» وتتمنى له الشفاء العاجل

مذيعة النهار فرح علي

في لفتة إنسانية من تليفزيون النهار والمذيعة الرياضية «فرح علي»، قامت مذيعة النهار بارتداء تيشيرت يحمل صورة الأسطورة الكاميروني «ريجوبير سونج» القائد السابق للمنتخب الكاميروني، بعد تعرضه لسكته دماغية دخل على إثرها في غيبوية.

وتمت المذيعة فرح علي له الشفاء العاجل للاعب الكاميروني، وذلك خلال تقديمها النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء.

ويعتبر سونج واحدًا من الأساطير الكاميرونية في كرة القدم، حيث لعب مع منتخب الأسود 137 مباراة، في الفترة بين 1993 و2010، ويعد أكثر لاعب في التاريخ مثل الكاميروني على الصعيد الدولي.

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