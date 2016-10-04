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وزير العدل التركي: جولن يبحث عن ملاذ آمن للهروب إليه

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وزير العدل التركي: جولن يبحث عن ملاذ آمن للهروب إليه وزير العدل التركي: جولن يبحث عن ملاذ آمن للهروب إليه

وزير العدل التركي، بكير بوزداج _ أرشيفية

قال وزير العدل التركي، بكير بوزداج، إن بلاده حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن فتح الله جولن يبحث عن ملاذ آمن للهروب إليه في حال قررت أمريكا تسليمه إلى أنقرة.

وقال بوزداج، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء، “لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى أن جولن يبحث عن دول يمكنه الهروب إليها، في حال قررت أمريكا تسليمه، ولهذا فإن منتسبي التنظيم في حالة بحث عن دول مناسبة يستطيعون الهروب إليها”.

يأتي ذلك فيما رجحت مصادر إعلامية، أن الدول المحتملة التي تشكل ملاذا آمنا لجولن، والتي قد يفكر بالهروب إليها هي (البرازيل، وبلجيكا، وكندا).

يشار إلى أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة تسليمها جولن لمحاكمته بتهمة التخطيط للانقلاب، في الوقت الذي ينفي فيه جولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي.

أ ش أ

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