أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أسانج: «ويكيليكس» سينشر وثائق عن الانتخابات الأمريكية وثلاث حكومات

Google+ Print
أسانج: «ويكيليكس» سينشر وثائق عن الانتخابات الأمريكية وثلاث حكومات أسانج: «ويكيليكس» سينشر وثائق عن الانتخابات الأمريكية وثلاث حكومات

جوليان أسانج وشعار ويكيليكس في الخلف (أرشيف)

قال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس يوم الثلاثاء إن الموقع سينشر نحو مليون وثيقة مرتبطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية وثلاث حكومات لكنه نفى أن التسريب يستهدف المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأضاف أن الوثائق ستنشر قبل نهاية العام وسيتم البدء في نشر دفعة أولى منها الأسبوع المقبل.

وبحسب رويترز انتقد أسانج كلينتون لأنها عملت على شيطنة عمل الموقع بعد سلسلة من التسريبات المتعلقة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قبل المؤتمر العام للحزب هذا الصيف.

وأشار إلى أن الحملة الانتخابية لكلينتون ادعت أن الاتصال ببيانات ويكيليكس يجعل المستخدمين عرضة لبرمجيات خبيثة.

لكنه نفى أن تسريب الوثائق ذات الصلة بالانتخابات الأمريكية يهدف للإضرار بكلينتون وقال إن تصريحاته خرجت عن سياقها.

وأشار أسانج أيضا إلى تغييرات في طريقة تنظيم وتمويل ويكيليكس قائلا إن الموقع سيفتح باب العضوية فيه قريبا.

وقال إن ويكيليكس يسعى لتوسيع نطاق عمله بما يتجاوز المنافذ الإعلامية المئة التي يعمل معها بالفعل.

وأدلى أسانج (45 عاما) بالتصريحات عبر رابط بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الموقع. ولا يزال بداخل سفارة الإكوادور في لندن إذ لجأ إلى السفارة في 2012 لتفادي إمكانية ترحيله للسويد حيث تطلب السلطات استجوابه لمزاعم ارتكابه جريمة اغتصاب في 2010.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت»

فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت»

فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع»

فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع»

فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني»

فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني»

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين