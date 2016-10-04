القوات العراقية تحرر منطقة «الطرابشة» بالأنبار من قبضة داعش

سيطرت القوات العراقية على منطقة “الطرابشة” في جزيرة الرمادي غربي محافظة الأنبار التي اقتحمتها من محورين اليوم الثلاثاء.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات من الفرقة العاشرة التابعة للجيش العراقي التابعة لقيادة عمليات الأنبار حررت منطقة “الطرابشة” من عناصر “داعش”، ورفعت العلم العراقي عليها بعد كبدت التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم التحالف الدولي المناهض لداعش جون دوريان إن القوات العسكرية التركية المتواجدة شمالي الموصل ليست ضمن قوات التحالف المكلفة بتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية، واصفا تواجد القوات التركية بأنه “غير رسمي وبدون موافقة رسمية من الحكومة العراقية”.

وأشار دوريان -في تصريح صحفي- إلى أن التحالف الدولي يضم عددا من الدول التي حصلت على موافقات رسمية من قبل الحكومة العراقية, وتشارك في عمليات جوية ضد “داعش”, وتقدم الدعم الجوي واللوجستي والتدريب للقوات العراقية.

أ ش أ