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صور.. وقفة احتجاجية لطلاب معهد فني تمريض أمام «التعليم العالي»

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صور.. وقفة احتجاجية لطلاب معهد فني تمريض أمام «التعليم العالي» صور.. وقفة احتجاجية لطلاب معهد فني تمريض أمام «التعليم العالي»

جانب من الوقفة الاحتجاجية للطلاب

نظم عدد من طلاب معهد فني تمريض من محافظات المنصورة والشرقية والفيوم، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، أمام وزارة التعليم العالي، للمطالبة بإلغاء التوزيع الإقليمي وعودة التوزيع الجغرافي، بعد منعهم من الالتحاق بالكليات الطبية، رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة، وذلك بعد تغيير تنسيق الالتحاق بكليات التمريض من 75% إلى 90%.

ورفع الطلاب لافتات كتب عليها: “التعليم التعليم”، و”التمرض عاوز يتعلم”، و”مش هنمشي هو يمشي”، “يا وزير يا وزير طلباتنا مش كتير، يسقط يسقط كل وزير تعليم عايز الطالب يبقى بهيم، عايزين نتعلم، القرار القرار مستقبلنا مش هزار، ياللي ساكت ساكت ليه عندك واسطة ولا إيه”.

وأشار الطلاب إلى أنهم مُنعوا من الالتحاق بالكليات الطبية، بالرغم من حصولهم على تقديرات عالية، موضحين أن التغيير المفاجئ للائحة حرمهم من دخول الكليات، بسبب ارتفاع التنسيق.

المراسل عمر جمال

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