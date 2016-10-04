اكواداً سرية تكشف لك خبايا " هاتفك المحمول " فقط عليك إدخالها لتعرف كل المعلومات الخفية ...

سمر العشري

نشر موقع arabes1، قائمة بمجموعة رموز بجميع الشفرات والأكواد المخفية والسرية في آجهزة الأندرويد منها الخاصة بسامسونج جالكسىSamsung Galaxy واتش تي سي HTC لفحص هواتف الأندرويد المستعملة قبل الشراء، ومعرفة جميع الأسرار والمعلومات عنها.

تحمل أجهزة الاندرويد الكثير من المعلومات حول نوع الجهاز ونظام التشغيل المستخدم فيه، وقد تجد صعوبة في الوصول إلى تلك المعلومات لذلك فى هذه التدوينة نستعرض معكم قائمة بجميع الشفرات والأكواد المخفية في الأندرويد التى تمكنك من معرفة أسرار وخفايا آجهزة الأندرويد، حسبما نشره موقع arabes1.

يمكنك عبر هذه الأكواد فحص هواتف الأندرويد المستعملة قبل الشراء، معرفة مصنع الجهاز ونسخة نظام التشغيل، معرفة معلومات خفية عن الكاميرا، عمل نسخ احتياطية للبيانات الخاصة بك، والكثير من الأسرار تكتشفها بنفسك.

ما عليك إلا ادخال أو كتابة هذه الاكواد على حسب ما تريد معرفته لتظهر لك المعلومات المطلوبة.

- (*#*#7594#*#*) إيقاف جهاز الاندرويد دون إظهار قائمة الإيقاف.

- (*#*#4636#*#*) عرض معلومات حول الهاتف، البطارية، واي فاي.

- (*#*#7780#*#*) إرجاع جهاز الأندرويد إلى حالة المصنع (حذف بيانات التطبيق وتطبيقات، بدون حذف firmware).

- (*2767*3855#) المسح الكامل، بما في ذلك البرامج firmware (استعمله عند الحاجة فقط).

- (*#*#273283*255*663282*#*#*) عمل نسخة احتياطية للصور ومقاطع الفيديو.

- (*#*#1472365#*#*) اختبار GPS.

- (*#*#1234#*#*) عرض معلومات عن firmware وPDA.

- (*#*#232338#*#*) عرض عنوان ماك لشبكة الواي فايWiFi Mac address.

- (*#*#8255#*#*) الوصول إلى خدمات تطبيق Gtalk.

- (*#*#36245#*#*) الدخول وتصحيح معلومات البريد الإلكترونيAccess Email debug info Email.

- (*#*#426#*#*) معلومات حول خدمات Google Play.

- (*#*#759#*#*) الوصول إلى إعدادت جوجل Google Partner Setup.

- (*#*#225#*#*) الجدول الزمني للأحداث.

أكواد سرية تعمل على أجهزة سامسونج – Samsung secret codes

- (*#*#34971539#*#*) يقدم لك جميع المعلومات الخاصة بالكاميرا.

- (*#*#197328640#*#*) تفعيل اختبار خدمات الجهازtest mode for services.

- (*#*#232339#*#*) اختبار شبكة اللاسلكية Wireless LAN test.

- (*#*#1575#*#*) اختبار GPS.

- (*#*#0*#*#*) اختبار شاشة LCD.

- (*#*#4986*2650468#*#*) عرض معلومات الهاتف (PDA, Hardware, firmware ..etc).

شبكةعيونالإخبارية

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