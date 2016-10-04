مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء جنوب الأقصر

لقيت طفلة في عقدها الأول من العمر مصرعها صعقًا بالكهرباء ،اليوم الثلاثاء, أثناء قيامها بالشرب من «كولدير» مياه أمام منزلها بقرية زرنيخ التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر إخطارًا من المقدم محمد لطفي وكيل فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت يفيد بمصرع طفلة صعقًا بالكهرباء أثناء شربها من كولدير مياه, وقد تم نقلها إلى مشرحة مستشفى إسنا المركزي بواسطة سيارة الإسعاف.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي وبعمل التحريات اللازمة، وبالانتقال والفحص أثبت أن الطفلة «إسراء . أ. م» مقيمة بقرية زرنيخ بمركز إسنا قد لقت مصرعها صعقَا بالكهرباء حال قيامها بالشرب من كولدير مياه أمام منزلها ما أدى إلى صعقها ووفاتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.