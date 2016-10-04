أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الخارجية الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين

Google+ Print
الخارجية الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين الخارجية الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم  الثلاثاء أن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، اعتادت استغلال الأعياد اليهودية، كذرائع لفرض المزيد من العقوبات والتضييق على الفلسطينيين، خاصة بمدينتى القدس والخليل.

وحملت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” حكومة نتنياهو المسئولية الكاملة عن ممارسات الاحتلال الاستفزازية وتداعياتها الخطيرة التى تمثلت فى تحويل البلدة القديمة بالقدس الى ثكنة عسكرية ومنع المصليين من الوصول إليه، وتمويل وحماية الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك, وتورط المحكمة العليا الإسرائيلية في تشريع هذه الاعتداءات, من خلال سماحها للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في أي مكان بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأكد بيان الخارجية الفلسطينية أن هذه الاجراءات الاحتلالية في القدس لا تختلف عما هو الحال في مدينة الخليل, وبلدتها القديمة, مشيرة إلى إغلاق قوات الاحتلال للحرم الابراهيمي الشريف لمدة 6 أيام, أمام المصلين المسلمين, وفتحه أمام الجماعات اليهودية المتطرفة.

وشددت الخارجية على ان بيانات الادانة الدولية التي لا تترجم لخطوات فعلية، لا يمكن أن تردع الاحتلال عن الاستمرار في سياسته العدوانية، مطالبة المجتمع الدولي اتخاذ قرارات، وإجراءات قادرة على الزام اسرائيل كقوة احتلال بالانصياع للقانون الدولي, واتفاقيات جنيف.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا