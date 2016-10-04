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مشادة بين مصري وفنلندي علي متن طائرة «فرانكفورت» قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولى

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مشادة بين مصري وفنلندي علي متن طائرة «فرانكفورت» قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولى مشادة بين مصري وفنلندي علي متن طائرة «فرانكفورت» قبل هبوطها بمطار القاهرة الدولى

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

نشبت مشادة كلامية تطورت إلي معركة بين راكبين، أحدهما مصري والآخر فنلندي الجنسية، علي طائرة “لوفتهانزا” رقم 582، والقادمة من فرانكفورت، في الهواء وأدت الي إصابة أحدهما بإصابات سطحية في وجهة وذراعية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن برج المراقبة تلقت إخطارًا من قائد الرحلة رقم 582، والقادمة من فرانكفورت، يفيد بنشوب مشاجرة بين راكبين أحدهما مصرى والآخر فنلندي، وأضافت المصادر، أن الراكب المصري اعتدى علي الفنلندي بالضرب، مما أدى إلي إصابته بإصابات متعددة في مناطق متفرقة من الوجة واليدين.

وأشارت المصادر، إلي أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة علي الراكب المصري، وتم تسليمه إلي سلطات أمن مطار القاهرة فور هبوط الطائرة، وجاري التحقيق معه لمعرفة أسباب الحالة التي كان عليها.

 

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