المحكمة الرياضية تخفض إيقاف شارابوفا بسبب المنشطات بواقع 9 أشهر

خفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الثلاثاء بواقع تسعة أشهر إيقاف لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا لمدة عامين بسبب المنشطات.

وبحسب “رويترز”، قالت المحكمة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها في بيان إن “شارابوفا انتهكت احدى لوائح مكافحة المنشطات وبينما تم ذلك ‭’‬بغير قصد‭’‬ فإنها تتحمل بعض المسؤولية ويناسبها الإيقاف لمدة 15 شهرًا.”

وتسري العقوبة من 26 يناير كانون الثاني 2016.

وقرر الاتحاد الدولي للتنس إيقاف شارابوفا – الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى – في يونيو بعد أن جاءت عينتها ايجابية لمادة ميلدونيوم في اختبار للكشف عن المنشطات أثناء بطولة استراليا المفتوحة في يناير.