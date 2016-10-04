«الأوبرا» تنظم احتفاليتين بمناسبة انتصارات أكتوبر و مرور 28 عام على افتتاحها‎

تستعد دار الأوبرا برئاسة إيناس عبد الدايم، لتنظيم احتفاليتين، الأولى بمناسبة الذكرى 43 لانتصارات أكتوبر، والثانية بمناسبة مرور 28 عام على افتتاح دار الأوبرا المصرية.

وتحيي الاحتفالية الاولى، الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو حازم القصبجى، وتقام فى الثامنة مساء الخميس 6 أكتوبر بالمسرح الكبير.

وتقدم الفرقة نخبة من الأعمال الوطنية، والتى وضعها كبار الملحنين، وشكلت جزء من الوجدان الوطنى للمصريين والعرب، ومنها “حبيبتى من ضفايرها طل القمر”، و”اقوى من الزمان”، و”موسيقى دموع فى عيون وقحة” لـ عمار الشريعى، و”ع الدوار” لـ أحمد صدقى، و”سكت الكلام” ،و”الطير المسافر، و”العيون السود” لـ بليغ حمدى، و”دقت ساعة العمل” لـ محمد عبد الوهاب، و”دولا مين”، و”بالأحضان” لـ كمال الطويل، ومن أداء ياسر سليمان، وأجفان، واميرة سعيد، وخالد عبد الغفار، وآيات فاروق، وإيمان عبد الغنى، وأحمد عفت، وكورال أطفال الأوبرا.

ويشهد اليوم الثانى، حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى، ويقام بالتعاون مع المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة فى الثامنة مساء الجمعة 7 أكتوبر، بقيادة المايسترو ناير ناجى، ومشاركة سوليست الساكسفون فيدريكو مونديليتشى.

وتعزف الإوركسترا افتتاحية المسرحية الغنائية الفتاة المجنونة لـ جيرشوين، متتالية وترية للبيتلز، إلى جانب مجموعة ألحان مدمجة لأشهر أغانى الأوبرات العالمية توزيع روبيرت مولى مالى، كما يقام ضمن الاحتفالات معرضًا للفنون التشكيلية، تحت عنوان الأوبرا بريشة فنان، ويضم إبداعات 19 تشكيلى مصرى، تناولوا فنون الأوبرا المختلفة برؤيتهم الخاصة.

وفى تصريح لها أكدت عبد الدايم، أن الاحتفالات بعيد ميلاد الأوبرا، مساء الجمعة 7 أكتوبر، تمتد إلى مختلف المسارح، حيث يقام على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، ويتضمن باقة من أشهر أعمال الطرب، كما يشهد مسرح الجمهورية حفلاً لفرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التونى، إلى جانب حفل آخر لفرقة أوبرا السكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار بمسرح أوبرا دمنهور.

والمعروف أن دار الأوبرا المصرية، افتتحت فى 10 اكتوبر عام 1988، وتضم سبعة مسارح، هي المسرح الكبير، والمسرح الصغير، والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش بالأسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة.