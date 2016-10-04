تامر حسنى لـ"شريهان أبو الحسن": أناشد الدولة الاهتمام بالمسرح الرومانى

ناشد الفنان تامر حسنى، المسئولين بالدولة بإعادة الاهتمام بالمسرح الرومانى، مشددًا على أن هذا المسرح عظيم ويستحق كل الاهتمام، مضيفًا: "يجب على المسئولين إعادة تشغيل المسرح بتقنيات مختلفة عن التقنيات القديمة التى أصبحت لا تناسب العصر الحالى".

وكشف النجم تامر حسنى، فى لقاء حصرى ببرنامج "ست الحسن" الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن ويذاع على قناة "أون تى فى"، عن كواليس تحضيره لحفلة المسرح الرومانى قائًلا: "قمنا بتصليح المسرح بنفسنا وأى حاجة مفيدة للجمهور بنعملها بنفسنا، ماعنديش التراكيب دى".

وقدم السوبر ستار تامر حسنى، الشكر للفنانين أحمد السقا وشريف منير على حضورهما حفلة المسرح الرومانى.