«الزراعة»: 35 مليون جنيه حصيلة بيع 3 قطع أراض بمزاد «حق الشعب»

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن حصيلة مزاد حق الشعب الذي واصل جلسته الثانية اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بلغت حتى الآن حوالي 34 مليونًا و760 ألف جنيه نظير بيع 3 قطع بمساحة إجمالية بلغت حوالي 297 فدانًا بمنطقة غرب المراشدة بقنا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجلسة الثانية للمزاد والتي نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع المساحات التي استردتها لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب أسفرت عن بيع القطعة رقم 80 بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا والبالغ مساحتها 100 فدان بإجمالي مبلغ 11 مليونًا و620 ألف جنيه حيث بلغ سعر الفدان فيها 116 ألفًا و200 جنيه.

ومن المقرر أن تستأنف باقي أعمال المزاد غدًا الأربعاء لاستكمال بيع باقي المساحات المعروضة للبيع في منطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا، والتي تبلغ 13 قطعة مختلفة المساحات وهي المساحات التي استردتها لجنة استرداد أراضي الدولة بقرار الإزالة رقم 408 لسنة 2016.

وكانت الوزارة أعلنت الاثنين عن انتهاء الجلسة الأولى من مزاد حق الشعب بعد بيع القطعتين رقم 77 و87 بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا بمبلغ 23 مليونا و140 ألف جنيه حصيلة بيع القطعتين بالمزاد العلني.

أ ش أ