أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وضع حجر أساس 30 مشروع بمدينة وقرى بمركز باريس بالوادى الجديد‎

Google+ Print
وضع حجر أساس 30 مشروع بمدينة وقرى بمركز باريس بالوادى الجديد‎ وضع حجر أساس 30 مشروع بمدينة وقرى بمركز باريس بالوادى الجديد‎

أرشيفية

صرح المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس، أنه سيتم خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وانتصارات أكتوبر المجيدة، وافتتاح ووضع حجر أساس 30 مشروع بالمدينة والقرى بمركز باريس، بإجمالي اعتمادات تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه.

وأضاف عادل، أن تلك المشروعات تشمل محطات طاقة شمسية بقرى درب الأربعين، والشب، وإحلال وتجديد محطات مياه شرب، وتنفيذ محطات جديدة وصيانة مدارس، وإنشاء مدارس جديدة، وإقامة وحدات إسكان اجتماعي، وإنشاء 3 مساجد، وتوصيل التيار الكهربي لـ 23 بئر زراعي، مع ووضع حجر أساس لمشروع الصرف الصحى بقرية عدن، ومدرستى دوش وجورمشين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا