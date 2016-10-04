وضع حجر أساس 30 مشروع بمدينة وقرى بمركز باريس بالوادى الجديد‎

صرح المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس، أنه سيتم خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وانتصارات أكتوبر المجيدة، وافتتاح ووضع حجر أساس 30 مشروع بالمدينة والقرى بمركز باريس، بإجمالي اعتمادات تقدر بأكثر من 100 مليون جنيه.

وأضاف عادل، أن تلك المشروعات تشمل محطات طاقة شمسية بقرى درب الأربعين، والشب، وإحلال وتجديد محطات مياه شرب، وتنفيذ محطات جديدة وصيانة مدارس، وإنشاء مدارس جديدة، وإقامة وحدات إسكان اجتماعي، وإنشاء 3 مساجد، وتوصيل التيار الكهربي لـ 23 بئر زراعي، مع ووضع حجر أساس لمشروع الصرف الصحى بقرية عدن، ومدرستى دوش وجورمشين.