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مدير أمن المنيا يتفقد الخدمات المعينة لتأمين مجمع المحاكم

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مدير أمن المنيا يتفقد الخدمات المعينة لتأمين مجمع المحاكم مدير أمن المنيا يتفقد الخدمات المعينة لتأمين مجمع المحاكم

جانب من جولة مدير الامن التفقدية

واصل اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، جولاته الميدانية لمتابعه حسن سير وانتظام العمل بشتى جهات المديرية، وفاجئ اليوم، الخدمات الأمنيه المعينة بمجمع محاكم المنيا، وتفقد الخدمات والتمركزات المعينة لتأمين المحيط الخارجي للمجمع، وقام بالمرور علي القوات للوقوف على مدى إلمامهم بمهامهم المكلفين، وأوصى بمراعاة تحقيق التوازن بين الهدف من تواجدهم والذي يتضمن تحقيق حالات الاشتباه واليقظة التامة للتصدي لأى خروج عن القانون، بهدف تحقيق أمن المنشأت ومرتاديها، بما لايخل بحسن معاملة المواطنين المترددين على المجمع ومحيطه.

كما تفقد دويدار، قاعات الجلسات للتأكد من جاهزية أماكن الإحتجاز ومتابعة قيام الضباط والأفراد بالفحص الجيد للمترددين لضمان انتظام الجلسات، كما تابع الإجراءات التأمينية التي توليها المديرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بأماكن عملهم وإقامتهم وإنتقالاتهم، لتوفير المناخ الأمن لهم بما يكفل أدائهم لرسالتهم.

وفى نهاية الجولة، أوصى مدير الأمن، القوات ببذل مزيد من الجهد لتوفير الأمن بمحيط عملهم ومراعاة ظهور المنظومة الأمنيه بالمنيا بالصورة المثلى والتي تحقق الأمن الشامل للمواطن بما ينال ثقته ورضاه.

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