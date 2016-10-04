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أدوية تعيق الحمل والإخصاب ابتعدي عنها

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الثلاثاء 04-10-2016 02:00

إذا كنت تتعاطين بعض الأدوية، ثم أردت الحمل ولم تنجحي، فعليك مراجعة الطبيب، لكن قبل ذلك يجب أن تعلمي أن هناك عدة عوامل تمنع حدوث الإخصاب والحمل، منها البدانة، والتقدم في السن، والأدوية التي تتناولينها، وإليك فيما يلي تعريفاً بأهم الأدوية التي تعيق الإخصاب، وذلك حسب ماذكر موقع أخبار 24 الاماراتي..

1- مضادات الالتهاب غير السترويدية، مثل ميلوكسيكام، وديكلوفيناك، وهي أدوية توصف لعلاج التهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي. وتتداخل هذه العقاقير مع عملية الإباضة.
2- مضادات الاكتئاب، وتؤثر هذه الأدوية في الرغبة الجنسية للمرأة، فإذا كنت تخططين للحمل فننصحك بمراجعة الطبيب لوصف علاجات بديلة.
3- سيكلوموسفاميد، ويوصف هذا الدواء لأمراض المناعة الذاتية، وتؤثر الجرعة العالية منه على عملية الإباضة.
4- مضادات الذهان، العلاجات النفسية مثل دواء أميسولبرايد، وريسبيريدون تؤثر في الغدة النخامية، ويؤدي تعاطيها إلى توقف الدورة الشهرية.
5- بعض علاجات الربو مثل بريدينيزولون تعيق محاولات الإخصاب.

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سيدتي