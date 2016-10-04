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افتتاح 7 مكاتب جديدة للشهر العقاري بعدة محافظات

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افتتاح 7 مكاتب جديدة للشهر العقاري بعدة محافظات افتتاح 7 مكاتب جديدة للشهر العقاري بعدة محافظات

وزارة العدل – أرشيفية

يفتتح قطاع الشهر العقاري – خلال الأيام المقبلة – سبعة مكاتب توثيق جديدة، تنقسم إلى ثلاثة مكاتب بمحافظة القاهرة، وتشمل :”مكتب بالأمانة العامة بوزارة الداخلية، آخر لخدمة منطقة مدينة السلام، وثالث بنادي مدينة نصر”، حسبما أفاد مراسلنا.

كما يفتتح مكتبين بمحافظة الشرقية أحدهما يخدم منطقة (طحاالمرج – ديرب نجم)، وآخر يغطي منطقة (ابراش- مشتول السوق)، إلى جانب مكتب سادس بمحافظة الأقصر لخدمة ضواحيها، وسابع بمحافظة 6 أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة العدل، لتيسير الخدمات للمواطنين وتقريبها إليهم في كافة أنحاء الجمهورية وضواحيها.

كما يأتي ضمن خطة شاملة عكف عليها قطاع الشهر العقاري بالوزارة الآونة الأخيرة، تهدف إلى تسهيل خدمات التوثيق لكافة المواطنين بشتى أرجاء الجمهورية، عن طريق افتتاح المزيد من المقرات والمكاتب، وتطوير وميكنة الكائن منها.

يُذكر أن تلك الخطة لقطاع الشهر العقاري – برئاسة المستشار ممدوح طبوشة مساعد الوزير لقطاع الشهر العقاري – تشمل ميكنة 365 مكتب توثيق، تم بالفعل ميكنة 110 منهم، كان آخرهم مكتب التوثيق بمصر الجديدة، والباقي سيتم إجازة خلال المرحلة المقبلة.

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